Мир готовится к грядущим пандемиям

Страны мира учатся жить с коронавирусом и вновь открывают свои экономики, но угроза новой вспышки COVID-19 сохраняется. При этом растет число исследований, указывающих на снижение иммунитета к вакцинам с течением времени, хотя они и остаются высокоэффективными против тяжелых симптомов и госпитализаций.

The Diplomat со ссылкой на лауреата Пулитцеровской премии, специализирующегося на микроорганизмах и биологической тематике, Эда Йонга пишет, что будущие пандемии станут более вероятными по мере ”роста мирового населения, изменения климата и вторжения человека в места обитания диких животных”. Он добавил, что ”окно для подготовки к будущим угрозам быстро закрывается”, поскольку страны теряют бдительность.

За последние два десятилетия новые коронавирусы, передающиеся от животных к людям, появлялись с тревожной частотой, и исследователи идентифицировали большую часть Юго-Восточной Азии как потенциальные горячие точки для распространения вирусов. Следующая пандемия всегда была вопросом времени, а не возможности. Согласно американским исследованиям и парламентскому отчету Великобритании, десятки тысяч смертей от COVID-19 можно было бы предотвратить, если бы больше взрослых были вакцинировано, а меры по изоляции ведены раньше.

В отчете ”Коронавирус: уроки, извлеченные на сегодняшний день" содержится вывод о том, что хотя некоторые инициативы Великобритании, в частности, ранние инвестиции в исследования и разработки вакцин, представляют собой пример передовой мировой практики, неспособность создать оптимальную систему тестирования, представляют собой в совокупности одну из ”худших” неудач общественного здравоохранения в истории Великобритании.

В Юго-Восточной Азии аналогичные уроки можно извлечь из ”смешанного” успеха региона в борьбе против COVID-19, сообщил генеральный директор Института исследований Юго-Восточной Азии Чой Шинг Квок: "Хотя существует высокая вероятность появления нового варианта, который придет на смену штамму ”дельта”, правительства Юго-Восточной Азии должны осознать, что им необходимо иметь более гибкое мышление, чтобы играть на опережение".

По мере того, как страны отходят от стремления к ”нулевому COVID” и начинают рассматривать коронавирус как эндемический, важно признать значимость стратегий раннего сдерживания, в частности, меры для сдерживания распространения вируса и блокировки, даже если они кажутся чересчур строгими.

Нельзя отрицать, что ранний ответ на COVID-19, который практиковался во многих азиатских странах, включая Сингапур и Вьетнам, до волны ”дельта”, предотвратил катастрофу, учитывая их связи с материковым Китаем.

К июню этого года во всей Юго-Восточной Азии было зарегистрировано менее 77 тыс. смертей от COVID-19, в то время как в Великобритании, где проживает в десять раз меньше людей, было зарегистрировано более 128 тыс. летальных исходов. Более агрессивный вариант ”дельта” в сочетании с ограниченным развертыванием вакцины позже привел к всплеску инфекций и смертей в регионе, а службы здравоохранения быстро оказались перегружены.

Всё это говорит о том, что до тех пор, пока вакцины и другие соответствующие методы лечения не станут доступными для населения, возможности эффективного сдерживания передачи инфекционных заболеваний остаются ограниченными.

Тестирование и отслеживание контактов также по-прежнему важные меры, поскольку количество случаев заболевания до сих пор велико. Сингапур интенсифицировал режим тестирования, увеличив его частоту для тех, кто работает в условиях повышенного риска, до одного раза в неделю. Малайзия разрабатывает национальную стратегию тестирования, которая потребует от населения регулярного прохождения тестов на COVID-19.

Цифровые информационные панели, отслеживающие распространение COVID-19, также стали бесценными средствами для фиксации воздействия пандемии с целью разработки политики, основанной на фактических данных, и эффективного взаимодействия с общественностью, а также множеством заинтересованных сторон.

Раннее сдерживание, тестирование и цифровое внедрение - это лишь некоторые проверенные меры по борьбе с COVID-19, которые должны помочь государствам лучше подготовиться к следующей пандемии. По данным Всемирного банка, инвестиции в обеспечение готовности не только спасают жизни, но и в конечном итоге экономят деньги.

Борьбу с коронавирусом часто сравнивают с войной, и многие обращаются к историям мировых конфликтов, чтобы было с чем сравнить число смертей, вызванных вирусом. У каждой войны есть свой план, и хотя планы могут быть ошибочными, все-таки лучше, когда они есть.