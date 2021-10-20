Мехрибан Алиева опубликовала видео с встречи с бывшими вынужденными переселенцами в Физулинском районе

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram видео встречи с бывшими вынужденными переселенцами в Физулинском районе.

"Встреча с бывшими вынужденными переселенцами из Физулинского района. Искренне разделяю ваши переживания и радость возвращения на родные земли!" - прокомментировала ролик она.

Напомним, 17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район.