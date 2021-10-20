Минстрой Крыма возглавил Карлен Петросян

Новым главой министерства строительства и архитектуры Крыма стал Карлен Петросян, ранее занимавший пост первого заместителя министра - распоряжение об этом сегодня подписал глава правительства РК Юрий Гоцанюк.

"Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра строительства и архитектуры РК на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в документе, передает "АиФ-Крым".