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Минстрой Крыма возглавил Карлен Петросян

Минстрой Крыма возглавил Карлен Петросян

Новым главой министерства строительства и архитектуры Крыма стал Карлен Петросян, ранее занимавший пост первого заместителя министра - распоряжение об этом сегодня подписал глава правительства РК Юрий Гоцанюк.

"Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра строительства и архитектуры РК на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в документе, передает "АиФ-Крым".

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