Крым поставил очередной антирекорд по COVID-19

За минувшие сутки в Крыму выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом - это максимум за всю пандемию.

"Ситуация напряженная в Республике Крым. За прошедшие сутки выявлено 612 новых случаев. Мы перешли психологическую отметку в 600 случаев за сутки и, к сожалению, стабилизации процесса нет, каждый день на 3-5% число заболевших увеличивается", - рассказал заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Заболеваемость в регионе рекордно растет почти три недели подряд. Разворачиваются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Ужесточаются карантинные меры.