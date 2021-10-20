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Крым поставил очередной антирекорд по COVID-19

Крым поставил очередной антирекорд по COVID-19

За минувшие сутки в Крыму выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом - это максимум за всю пандемию.

"Ситуация напряженная в Республике Крым. За прошедшие сутки выявлено 612 новых случаев. Мы перешли психологическую отметку в 600 случаев за сутки и, к сожалению, стабилизации процесса нет, каждый день на 3-5% число заболевших увеличивается", - рассказал заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Заболеваемость в регионе рекордно растет почти три недели подряд. Разворачиваются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Ужесточаются карантинные меры.

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Вестник Кавказа

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