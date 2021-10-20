Новые насосные станции обеспечат водой горные села
Сочинский водоканал установил модульные насосные станции для обеспечения водой жителей двух высокогорных сел, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, уточнив, что станции будут запущены до нового года.
Уточняется, что сети и скважины в селах Черешня и Верхневеселое были построены в 60-х годах XX века, однако в настоящее время население выросло более чем в два раза.
"До нового года станции запустят, и дома местных жителей будут полностью обеспечены водой", - сообщил глава города.
Вестник Кавказа
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