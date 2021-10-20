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Страшное ДТП унесло пять жизней в Армении, 10 человек ранены

МЧС Армении
МЧС Армении

Авария со смертельным исходом произошла сегодня рано утром в Армении, об этом сообщает МЧС страны.

В 07:04 по местному времени (06:04 мск) центр кризисного управления Арагацотнской области получил сигнал о том, что на перекрестке у села Какавадзор случилось ДТП с пострадавшими.

На 50-м километре автодороги Ереван-Гюмри "Газель" выехала за пределы проезжей части и опрокинулась.

В результате погибли пять человек, пострадали 10, семь из них были отправлены в медцентр "Армения" в Ереване, остальные - в МЦ Аштарака.

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Вестник Кавказа

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