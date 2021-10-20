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Иномарка сбила двух пожилых цветочниц в Краснодаре

Иномарка сбила двух пожилых цветочниц в Краснодаре

Один человек погиб и один пострадал в результате автоаварии в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, 56-летняя владелица "Фольксвагена" не справилась с управлением и сбила двух пожилых женщин, продававших цветы на тротуаре.

"Одна из пенсионерок скончалась на месте, вторая - была госпитализирована. По предварительным данным, женщина перепутала педали газа и тормоза", - сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что в настоящее время по этому делу проводится проверка. Причины и обстоятельства выясняются.

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Вестник Кавказа

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