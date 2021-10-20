В Грузии выявили свыше 5,2 тыс случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Грузии подтвердился у 5 219 человек.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло в стране 675 771 человека.

За сутки вылечились 2 348 человек, с начала пандемии – 619 285. Умерли за прошедшие сутки 42 пациента, за все время - 9 588.

Показатель инфицирования за сутки поднялся до 9,11%, за последние 14 дней составил 8,79%.

В карантине находятся 48 человек, в стационарах наблюдаются 5 679, в ковид-гостиницах остаются 1 003 человек.