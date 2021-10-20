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"Альфа & Омега": в России впервые прозвучит опера на иврите

&quot;Альфа &amp; Омега&quot;: в России впервые прозвучит опера на иврите

Впервые в России будет представлена опера на иврите. Композитор – Гиль Шохат, режиссер – Дмитрий Бертман.

Главные герои – Альфа и Омега – первая и последняя буквы классического греческого алфавита, символизирующие начало и конец всего сущего. "Спектакль о любви, искушении и смерти призывает современников, живущих в стремительном мире, остановиться и задуматься", - говорится в релизе. Постановки пройдут 21–24 и 28–31 октября.

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