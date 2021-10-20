В центре Краснодара аварийно отключено отопление

В среду без тепла остались жители 11 многоквартирных домов в центре Краснодара.

"Ограничена подача теплоносителя в дома по адресам: ул. Орджоникидзе 69, 77, 79; ул. Ленина, 70, 72, 80, 80, 89/1; ул. Гудимы, 63, 68; ул. Леваневского, 4; ул. Гимназическая, 115. Количество жилых домов - 11 многоквартирных", - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Помимо жилых домов в зону отключения попала одна школа.

Авария произошла на подземной теплотрассе в районе СОШ №2, без тепла остались более 1,5 тыс человек.

Ожидается, что ремонтно-восстановительные работы будут завершены к 15.00 20 октября.