Крымские медики намерены форсировать вакцинацию населения

Крымские медики планируют до нового года привить от коронавируса около 700 тыс жителей полуострова, - сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

"Для создания популяционного иммунитета нам надо привить порядка 700 тысяч человек, чтобы остановить эпидпроцесс в нашем регионе. Вакцинацию нельзя растягивать на длительный период", - сказал Лясковский, передает "Интерфакс".

Пока в регионе с начала кампании по вакцинации, стартовавшей в феврале, первым компонентом привились 560 тыс человек, обоими - 515 тыс, запас вакцины составляет 177 тыс доз.

Планируется, что для вакцинации сотрудников мероприятий туда будут направляться мобильные бригады медиков, - добавили в Минздраве.

Напомним, всплеск заболевания коронавирусом в Крыму отмечается с начала октября. Антирекорд по числу заболевших на полуострове уже обновился 18 раз подряд, накануне в регионе выявили 612 новых инфицированных.