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Черчесов рассказал о том, что мог возглавить сборную Турции

Черчесов рассказал о том, что мог возглавить сборную Турции

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов сообщил о том, что мог возглавить национальную команду Турции, так как вел переговоры с Федерацией футбола Турции. Однако, по его словам, в итоге выбор в итоге был сделан в пользу другого кандидата.

"Из Турции звонили в середине сентября… Я был одним из кандидатов, но остановились на Штефане Кунце. Меня интересовала такая работа, потому что знакомы задачи", - цитирует собеседника "СЭ".

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