Сергей Безруков заразился коронавирусом
Российский актер театра, кино и телевидения Сергей Безруков инфицирован коронавирусом, о своей болезни сам актер написал в Instagram.
"Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, переношу легко, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать", - сообщил Безруков поклонникам.
Актер госпитализирован.
Все спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.
Вестник Кавказа
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