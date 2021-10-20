Сергей Безруков заразился коронавирусом

Российский актер театра, кино и телевидения Сергей Безруков инфицирован коронавирусом, о своей болезни сам актер написал в Instagram.

"Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, переношу легко, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать", - сообщил Безруков поклонникам.

Актер госпитализирован.

Все спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.