Дагестанские коммунальщики планируют начать отопительный сезон досрочно

В связи с наступившими холодами коммунальные службы Дагестана начнут отопительный сезон раньше срока, - сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Дагестана.

"Отопление в многоквартирных домах Дагестана включат с 1 по 5 ноября, тогда как обычно отопительный сезон начинается 15 ноября. Но с учетом низкой температуры воздуха принято решение начать отопление раньше срока", - цитирует собеседника ТАСС.

К теплу в республике уже подключены социальные объекты во всех городах и районах – об этом распорядился глава региона, - добавили в пресс-службе МинЖКХ Дагестана, отметив, что готовность объектов к зиме в регионе составляет 97%.