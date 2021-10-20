Камбоджа открылась для всех вакцинированных иностранцев

Власти Камбоджи приняли решение разрешить въезд в страну для всех иностранцев, привитых от коронавируса.

"Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации," - сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Камбоджи Ор Вандин.

При этом минздрав страны рекомендует, чтобы иностранцы по возможности были вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ.

С 18 октября всех иностранцев в Камбодже ждет недельный карантин, также необходимо предъявить сертификат о вакцинации и справку об отрицательном результате ПЦР-теста.