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Камбоджа открылась для всех вакцинированных иностранцев

Камбоджа открылась для всех вакцинированных иностранцев

Власти Камбоджи приняли решение разрешить въезд в страну для всех иностранцев, привитых от коронавируса.

"Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации," - сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Камбоджи Ор Вандин.

При этом минздрав страны рекомендует, чтобы иностранцы по возможности были вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ.

С 18 октября всех иностранцев в Камбодже ждет недельный карантин, также необходимо предъявить сертификат о вакцинации и справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

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Вестник Кавказа

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