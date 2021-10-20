Чечню потрясло на 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло сегодня в Чечне, информирует пресс-служба регионального МЧС.

"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 07:45 с эпицентром в районе села Новые Атаги Шалинского района зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4", - сообщает ведомство, уточняя, что очаг залегал на глубине 5 км.

Данных о жертвах и разрушениях нет. В пресс-службе уточнили, что подземные толчки ощущались в Грозном, Урус-Мартановском, Шалинском, Веденском, Ачхой-Мартановском, Шатойском районах.