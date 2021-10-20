Казахстан будет отстаивать наращивание нефтедобычи – Минэнерго

Казахстан намерен на заседании ОПЕК+, которое пройдет в ноябре, заявить о своей позиции по дальнейшему увеличению добычи нефти, - сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

"Сейчас позиция нашего ведомства отвечает позициям многих государств. С учетом того, что мы имеем уже неплохой рост цены на нефть, с учетом того, что по основным прогнозам уже баланс на рынке достаточно неплохой, необходимо повышать нефтедобычу", - поведал Мирзагалиев, передает "Интерфакс".

Также министр подтвердил, что на предстоящем 4 ноября заседании ОПЕК+ страна будет отстаивать эту позицию.