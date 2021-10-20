В Узбекистане резко похолодает на 13 градусов
Узгидромет предупреждает жителей Узбекистана о скором и резком похолодании.
"21-22 октября на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа", – пояснили синоптики.
Днем 21 октября воздух прогреется только до 8-13 градусов, в ночь на 22 октября случатся заморозки до минус 3. Также местами по республике пойдут дожди, в предгорных и горных районах вероятен снег и ухудшение видимости.
Похолодание также будет связано с усилением ветра до 15-20 м/с.
Вестник Кавказа
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