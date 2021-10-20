44 дня Отечественной войны Азербайджана: день двадцать четвертый, 20 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью двадцать четвертого дня войны, 20 октября, состоялось заседание Совета Безопасности ООН по прекращению боевых действий на территории Азербайджана. Армянские оккупационные силы всю ночь пытались остановить продвижение азербайджанской освободительной армии к Зангилану. К утру бои дошли до села Ханлыг, из которого открывалась дорога на север, до Лачина. Одновременно усилились бои на северном фронте.

Утром были опубликованы видеодокументы разгрома армянских огневых точек. В США армянская диаспора собрала на поддержку оккупации территорий Азербайджана $30 млн. Глава МИД Азербайджана запланировал на 23 октября визит в США для переговоров по прекращению боевых действий. В Пакистане вновь осудили агрессию Армении против Азербайджана.

За первые двадцать три дня в мирных населенных пунктах Азербайджана артиллерийскими ударами оккупационных сил были разрушены 2000 домов, причем обстрелы не прекратились и 20 октября, в Тертерском районе были ранены двое местных жителей. ВС Армении. Захватчики признали гибель 772 солдат и офицеров.

В 14:00 было объявлено об освобождении города Зангилан у границы с Арменией и прилегающих к нему сел. Почти одновременно были опубликованы видеодокументы об освобождении Зангилана. Минобороны Армении признало деоккупацию азербайджанских территорий.

Вечером обстрел мирных населенных пунктов Азербайджана продолжился. Между тем в Британии призвали Ереван признать поражение. Состоялись переговоры президентов России и Франции по Карабахской войне.

Выбив оккупантов из Зангилана, азербайджанская освободительная армия направилась к Губадлы. В ответ ВС Армении запустили к Гяндже боевой беспилотник.

Вечером Ильхам Алиев в обращении к нации подчеркнул, что жители всех освобожденных территорий смогут вернуться на родные земли. Минобороны Армении признало превосходство азербайджанской освободительной армии над армянскими оккупационными силами.

Таким образом, в двадцать четвертый день войны процесс деоккупации территорий Азербайджана добрался до границы с Арменией. Был освобожден приграничный город Зангилан и началось освобождение земель вдоль армяно-азербайджанских рубежей, следующей целью стал город Губадлы, от которого можно было вести контрнаступление на Лачин - последнюю артерию снабжения оккупационных войск.