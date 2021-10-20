Главная » Новости
Азербайджан Иран

В результате теракта в Дамаске погибли 14 военнослужащих

В результате теракта в Дамаске погибли 14 военнослужащих

В центре Дамаска утром в среду произошел теракт, был взорван военный автобус, сообщается о 14 жертвах.

"В Дамаске у моста "Раис" террористы привели в действие два взрывных устройства во время проезда автобуса", - сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Источник в службе безопасности рассказал, что погибли, по предварительным данным, 14 военнослужащих, которые находились в автобусе. Еще несколько человек пострадали.

Всего террористы установили три взрывных устройства.

"Саперы сирийской армии обезвредили третье взрывное устройство установленное на месте подрыва военного автобуса в центре Дамаска", - добавил собеседник агентства.

1590 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!