В результате теракта в Дамаске погибли 14 военнослужащих

В центре Дамаска утром в среду произошел теракт, был взорван военный автобус, сообщается о 14 жертвах.

"В Дамаске у моста "Раис" террористы привели в действие два взрывных устройства во время проезда автобуса", - сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Источник в службе безопасности рассказал, что погибли, по предварительным данным, 14 военнослужащих, которые находились в автобусе. Еще несколько человек пострадали.

Всего террористы установили три взрывных устройства.

"Саперы сирийской армии обезвредили третье взрывное устройство установленное на месте подрыва военного автобуса в центре Дамаска", - добавил собеседник агентства.