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Землетрясение зафиксировано под Алматы

Землетрясение зафиксировано под Алматы

Утром в среду на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4 балла.

Подземные толчки зарегистрированы в 07.04 утра сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

"Эпицентр землетрясения расположен в 58 км на юг от города Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.0", - говорится в сообщении.

Землетрясение случилось на глубине 5 км, на поверхности оно не ощущалось, жертв и разрушений нет.

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Вестник Кавказа

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