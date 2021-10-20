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В Симферополе горел склад

В Симферополе горел склад

В Симферополе загорелся склад, специалистам удалось справиться с возгоранием, информации о пострадавших нет.

"20 октября 2021 года в 05:55 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на территории склада, расположенном на ул. Луговая, ГО Симферополь", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Крыму.

Пожару был присвоен повышенный ранг. Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России локализовали возгорание к 07:03 мск.

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Вестник Кавказа

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