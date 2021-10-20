В Ташкенте появилась новая автотрасса

В Ташкенте 20 октября состоялось открытие трассы, которая связывает район Сергели с центром столицы Узбекистана, рассказали в хокимияте города, пишет Podrobno.uz.

От Ташкентской кольцевой автодороги проложили дорогу к улице Чупонота протяженность 2 км. Кроме того, через Малую кольцевую дорогу построен 788-метровый путепровод и две развязки на стыке с ТКАД.

Теперь новая улица в быстрорастущем районе Сергели будет пересекаться с крупнейшими трассами Ташкента, а заезд и съезд можно будет совершать без светофоров и разворотов.

Продолжается строительство дороги протяженностью более 4 километров от ТКАД до улицы Кипчак. В будущем добраться до центра Ташкента из Сергелийского района можно будет за 20 минут, что вдвое быстрее чем ранее.