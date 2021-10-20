Дельта-штамм мутировал и стал на 10-15% заразнее

О новой, более заразной версии дельта-штамма коронавируса сообщают в Великобритании и в Израиле.

По данным ученых, новая мутация заразнее исходного дельта-штамма на 10–15%. В Великобритании каждый десятый случай заболевания связан с вариантом AY.4.2, отмечает Financial Times. В последнее время в стране, несмотря на высокий уровень вакцинации, растет заболеваемость коронавирусом.

Есть мнение, что новый вариант дельты станет самым заразным штаммом за всю историю пандемии. При этом исследователи из Лондонского и Кембриджского университетов сообщают, что пока данный вариант широко распространен только в Великобритании.

Также мутировавшую дельту выявили в Израиле, заболел ребенок. "Штамм AY.4.2, который ранее был обнаружен в нескольких европейских странах, был идентифицирован сегодня в Израиле у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже был протестирован в аэропорту Бен-Гуриона", - сообщает минздрав страны.