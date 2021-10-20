Россияне пока не отказываются от туров в Сочи из-за ситуации с COVID-19
В администрации Сочи сообщили, что россияне в настоящее время не отказываются от туров на курорт, пишет РИА Новости.
Массовой отмены туров в Сочи на фоне ухудшения в России ситуации с коронавирусом не наблюдается. Ну курорте продолжаются действовать правила заселения, введенные 1 августа.
В период зимнего сезона Сочи могут посетить более 4 млн туристов, считают в местной администрации.
Отметим, в России с начала октября наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и смертности пациентов.
Вестник Кавказа
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