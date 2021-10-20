Стало известно, что не будет дорожать в России в ближайшее время

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова считает, что в России можно ждать доступных цен на яблоки, отдельные стройматериалы, а также внутренние туры.

Долгова рассказала агентству "Прайм", что цены на яблоки не вырастут из-за урожайного года. Стройматериалы могут даже подешеветь - из-за высоких цен ранее у производителей накопились большие остатки нераспроданных товаров. Также из-за низкого сезона могут стать дешевле гостиничные услуги и, соответственно, отдых в России, но ситуация кардинально изменится к новогодним праздникам.

Дороже станут гаджеты и прочая электроника, это связано с сокращением объемов выпуска, пояснила Мария Долгова.