В Москве в среду будут противостоять антициклон и циклон

По данным портала "Метеоновости", в среду в Москве и Подмосковье будет переменчивая погода, воздух прогреется до шести градусов, не исключены осадки.

"Предстоящим днем погода московского региона будет носить разноликий характер: большая часть дня пройдет под «управлением» гребня антициклона с юго-запада, а уже в вечерние часы начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта Скандинавского циклона, который принесет порции теплого и влажного воздуха", - рассказали синоптики.

В столичном региона 20 октября днем переменная облачность, плюс 3-5 в Москве, плюс 1-6 в Подмосковье, к вечеру ожидаются небольшие осадки. "Ветер северо-западного направления, к вечеру сменит свое направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 5-10 м/с, к концу дня местами с порывами 12-15 м/с", - отмечается в сообщении.

Атмосферное давление в регионе неустойчивое, содержание кислорода в воздухе пониженное.

Ранее синоптики пообещали москвичам на этой неделе несколько дней относительно теплой погоды с последующим похолоданием.