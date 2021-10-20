Facebook будет переименован, сообщают СМИ

Уже на следующей неделе корпорация Facebook, владеющая одноименной соцсетью, сервисом Instagram и мессенджером WhatsApp, объявит о планах сменить название, передает портал Verge со ссылкой на источники.

В корпорации хотят, чтобы новое название отражало концепцию "метавселенной". Официальное заявление о переименование может быть сделано на ежегодной конференции 28 октября, но новое имя корпорации может стать известно раньше.

По данным источника, ребрендинг Facebook может быть связан с технологией дополненной реальности Horizon, над которой компания несколько лет.

Ранее стало известно, что группа компаний Mail.ru Group будет переименовала в VK.