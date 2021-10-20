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На Украине бьют тревогу из-за энергетической катастрофы

На Украине бьют тревогу из-за энергетической катастрофы

Национальная Федерация работодателей Украины опубликовала заявление о катастрофе на энергетическом рынке страны.

"Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти", - говорится в документе, опубликованном организацией.

В настоящее время, отмечают в федерации, стоимость газа для украинских предприятий в четыре-пять раз превышает стоимость у их конкурентов. Эта ситуация приведет к крайне негативным последствиям для экономики Украины, грядут сокращения, закрытия компаний, увеличение трудовой миграции и уменьшение поступлений в государственный бюджет.

Ранее партия "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко потребовала объявить режим ЧП в энергетике страны.

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Вестник Кавказа

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