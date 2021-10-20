В Казахстане рассказали о новых случаях коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане выявили 1 683 новых случая заболевания коронавирусом.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Алматы – 312, Нур-Султане – 180, Павлодарской области – 164, Карагандинской области – 154, Северо-Казахстанской области – 139. Меньше всего - в Мангистауской области (9 заболевших).

Общее число инфицированных в республике достигло 921 216 человек, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Умерли за минувшие сутки от коронавируса 18 человек, от ковидной пневмонии - 10.

На лечении в больницах остаются 8 848 пациентов, из них в тяжелом состоянии – 633 человека, на ИВЛ - 100 человек.

С 20 октября в Казахстане будут ослаблены ограничительные меры, связанные с пандемией.