Огонь зимней Олимпиады-2022 привезли в Китай

В Пекин из Афин доставили олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном китайским информационным агентством Синьхуа.

Самолет с делегацией оргкомитета предстоящих соревнований приземлился сегодня рано утром в международном аэропорту Шоуду, передает ТАСС.

Накануне огонь, зажженный 18 октября в Древней Олимпии, был передан организаторам Олимпиады в Пекине.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.