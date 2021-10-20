Блинкен: Вашингтон не стремится сдерживать Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции в Кито с министром иностранных дел и миграции Эквадора Маурисио Монтальво, что США не стремятся сдерживать Китай.

"Мы не просим страны выбирать между США и Китаем, и мы также <...> не стремимся сдерживать Китай и подавлять его", - цитирует Блинкена ТАСС.

При этом он обратил внимание на то, что США уговаривают своих зарубежных партнеров тщательно изучать предлагаемые Китаем торгово-экономические сделки. "Торговля и инвестиции, в том числе с КНР важны для всех наших стран, и они обычно выгодны, но есть очень узко определенные области, где стоит принимать меры предосторожности, рассматривая возможность инвестиций", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, это объясняется тем, что в Китае нет разделения между компаниями, которые вроде как являются частными, и государством.