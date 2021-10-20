Во Владикавказе прогремел взрыв в новостройке

В ночь с 19 на 20 октября в одной из новостроек во Владикавказе произошел взрыв. Об этом сообщили в ГУ МЧС Северной Осетии.

Инцидент случился в десятиэтажном доме на улице Братьев Темировых примерно в 0:00.

В ведомстве отметили, что после взрыва, прогремевшего на третьем этаже, в здании начался пожар. Из дома были эвакуированы шесть человек.

К настоящему времени огонь потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным МЧС, причиной взрыва мог стать бытовой газ.