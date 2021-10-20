Нужен ли договор о прекращении Корейской войны

Последнее испытание Северной Кореей ракеты было проведено в тот момент, когда Сеул призвал Вашингтон к прекращению Корейской войны. В Пхеньяне решили, что объявление об официальном прекращении войны - идеальный момент для запуска баллистической ракеты с подводной лодки в Японское море, пишет Asia Times.

В руководстве КНДР навострились в сложной дипломатической, стратегической и экономической игре за власть, направленной на усиление политических разногласий между Сеулом, Токио и Вашингтоном. Уходящий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин продвигает план по формальному прекращению Корейской войны 1950-1953 годов, и переговоры по этому поводу, как ожидается, состоятся в Сеуле на этой неделе в присутствии посланников из Японии и США. Однако план Муна по окончанию войны не получил должной поддержки в циничном Вашингтоне, которому нужны материальные преимущества, а не символизм. Учитывая это, у Северной Кореи, которая вполне может оказаться заинтересованной в получении экономической помощи от процветающей Южной Кореи, есть веские причины для повышения напряженности и побуждению Вашингтона к укреплению взаимодействия между Пхеньяном и Сеулом.

Очередное испытание

Вчера утром южнокорейские военные объявили, что Северная Корея произвела испытательный пуск баллистической ракеты с подводной лодки с военно-морской базы на восточном побережье в Японское море. Не сразу было понятно, была ли ракета, пролетевшая около 450 км, выпущена с субмарины или с подводной испытательной баржи. Северная Корея не испытывала межконтинентальную баллистическую ракету (вид оружия, который может доставить ядерную боеголовку в США) с 2017 года. Однако она все больше проводит менее провокационных запусков. Вчерашнее испытание стало восьмым в череде запусков баллистических ракет малой дальности, крылатых ракет и гиперзвуковых ракет в этом году. БРПЛ - очередной актив, причем мобильный и действенный, в и без того обширном арсенале Северной Кореи.

Эксперты считают, что северокорейские ракетные испытания преследуют две цели: проверить военную технику и послать политический сигнал. В политическом смысле вчерашний день был выбран далеко не случайно. Накануне в Вашингтоне ведущие ядерные посланники из Южной Кореи, Японии и США, Но Кю Дук, Такехиро Фунакоши и Сун Ким, провели трехстороннюю встречу, чтобы попытаться выработать целостную стратегию в отношении Северной Кореи. В ходе встречи обсуждалось также окончание войны, и Ким сказал, что он отправится в Сеул для дальнейших переговоров по объявлению об окончании войны позднее на этой неделе. В прошлый раз запуск северокорейской ракеты был произведен накануне встречи 13 сентября между тремя посланниками.

Политика окончания войны

Перед представителем Южной Кореи стоит непростая задача. В Сеуле уделяют первоочередное внимание взаимодействию в демилитаризованной зоне, но Мун завершает свой предусмотренный конституцией единственный срок пребывания в должности президента в мае 2022 года. Его цель по укреплению межкорейской дружбы в течение президентства остается недостижимой.

В последней попытке вернуть сближение в нужное русло, Мун, выступая на Генассамблее ООН 21 сентября, призвал к официальному окончанию Корейской войны, завершившейся перемирием, а не мирным договором. ”Он думает о своем наследии, поэтому [президентский] Синий дом пытается достичь некоторых результатов за то короткое время, которое им осталось”, - сказал Дэниел Пинкстон, преподаватель международных отношений в Тройском университете в Сеуле. - Те, кто верит в такого рода документ или декларацию, считают, что он будет способствовать развитию видения Муна мирной Кореи в Северо-Восточной Азии и, в конечном счете, экономической и политической интеграции”.

Однако президент США Джо Байден, который также выступал в ООН, попросил у Северной Кореи ”выполнения ощутимых обязательств”.

”Все мы знаем, что Северная Корея не очень заинтересована в прекращении корейской войны, они заинтересованы в прекращении так называемой враждебной политики США: отказе от совместных военных учений, снятии санкций и так далее”, - говорит Чой Джин Ук, возглавляющий Центр стратегических и культурных исследований Южной Кореи. - Южная Корея, а не Китай, Северная Корея или США, хочет положить конец войне, но ключ находится в руках США, поэтому Пхеньян и стремится повысить напряженность в отношениях с Вашингтоном”. Чой объяснил, что если для того, чтобы уменьшить эту напряженность, США дадут Южной Корее добро, и она начнет диалог об окончании войны, Северная Корея вполне может получить какую-то экономическую помощь от Сеула, которую Вашингтон предоставить не может.

Зачем прекращать войну

На первый взгляд соглашение об официальном прекращении войны, которая де-факто закончилась в 1953 году, кажется вполне выполнимым. Поскольку соглашение было бы простым признанием текущих реалий на бумаге, оно представляет собой легкую дипломатическую задачу и не представляет значительного риска для какой-либо из основных сторон. И это действительно может быть легкая победа, которая даст толчок критически важному процессу построения доверия, что приведет к более предметным обсуждениям и взаимодействию в будущем. К тому же, сторонники более мягкой политики в окружении Кима получили бы возможность победить ястребов: раз уж война формально закончилась, пришло время перейти от производства оружия к более прибыльной экономической деятельности.

Но скептики утверждают, что прекращение войны не повлияет на присутствие американских войск в Южной Корее. Это также не изменит условий договора о взаимной обороне между Сеулом и Вашингтоном. Эксперты настороженно относятся к инициативе, утверждая, что мирный договор должен означать также и смену идеологии КНДР, на что в Пхеньяне, естественно, идти не собираются.