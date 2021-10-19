В Грузии задержаны трое подозреваемых по делу об убийстве гражданки России

В Грузии в рамках дела об убийстве россиянки Анастасии Шаталовой задержаны трое человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Грузии.

Напомним, Шаталова была застрелена 18 октября в районе Сабуртало в Тбилиси. Преступление произошло возле дома, где она снимала квартиру.

По данным следствия, один из подозреваемых несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в гражданку России 1994 года рождения, которая скончалась на месте от полученных ран.

Ведомство полагает, что после убийства преступник скрылся на машине своего знакомого, которому рассказал о произошедшем. Затем он отправился домой к третьему фигуранту дела. В момент задержания мужчина бросил с балкона ручную гранату в направлении сотрудников правоохранительных органов, однако взрывное устройство было обезврежено саперами, передает ТАСС.