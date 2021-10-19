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Кипр возрождает туристический сектор в условиях COVID-19

Кипр возрождает туристический сектор в условиях COVID-19

Министерство Туризма Кипра пытается возродить свой туристический сектор, который серьезно пострадал от ситуации с коронавирусом. Министр туризма Саввас Пердиос ездит по Европе с целью продвижения туристической индустрии страны, представляя кампанию, направленную на привлечение иностранных туристов, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Пердиос сообщил FinancialMirror, что Кипр принимает регулярные рейсы в зимние месяцы несмотря на то, что ситуация с COVID-19 вызвала неопределенность, отталкивая туроператоров от фрахтования самолетов. Министр считает, что показатели туристического сектора в этом году будут на уровне 40% по сравнению с уровнем 2019 года, в основном за счет международных прибытий во второй половине этого года. "Мы проводим кампанию, чтобы побудить авиакомпании поддерживать связь с островом и убедить туроператоров оформить пакеты для Кипра, покупая места на регулярных рейсах. Мы также пытаемся продвигать страну среди людей, которые выбрали самостоятельное бронирование отпуска", - отметил министр.

Пердиос подчеркнул, что этой зимой и, возможно, до марта, основной поток пассажиров на Кипр будет сосредоточен на регулярных рейсах, а не на чартерных. Министр также подчеркнул, что стратегия направлена на привлечение посетителей, "чтобы она могла дать толчок развитию индустрии туризма в начале апреля", и выразил надежду, что цифры приблизятся к ситуации, существовавшей до пандемии.

"У нас есть большой процент регулярных рейсов - в основном из стран Европейского Союза. Это означает, что зимняя рекламная кампания приобретает все большее значение и требует больших затрат по сравнению с летней, когда туроператоры также вносят свой вклад", - сказал министр.

Кроме того, Пердиос отметил, что чартерных рейсов из Великобритании было немного, а Россия, крупнейший рынок Кипра после Великобритании, никогда не открывалась для чартерных рейсов.

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что с начала пандемии на Кипре зарегистрировано 122263 случая заражения COVID-19 и 126 смертей. Согласно данным, предоставленным властями Кипра, в течение 2020 года число прибывших туристов сократилось на 84%. Такое снижение было в основном результатом пандемии коронавируса. Власти Кипра ранее сообщали, что в 2019 году число прибывших туристов составило рекордные 3,96 миллиона человек.

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