Минздрав России выпустил "карманную" методичку по COVID-19

Минздрав России выпустил тринадцатую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 в "карманном формате".

В этой версии представлен алгоритм действий для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией. В ней описали особенности диагностики, лечения и профилактики коронавируса.

В частности, в обновленной версии рекомендаций дополнены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии коронавируса. Кроме того, в методичке разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в разных схемах лечения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 241 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 060 752 человек. Справились с болезнью 7 040 481 житель страны, умерли - 225 325.