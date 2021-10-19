Дубай стал вдвое популярнее у узбекских туристов

С начала года число туристов из Узбекистана, отдыхающих в Дубае, увеличилось на 55%, сообщает Департамент туризма.

С января по июль Дубай посетило 35 тыс граждан из Узбекистана, за аналогичный период допандемийного 2019 года - 22,5 тыс.

В 2021 году туристы из Узбекистана вошли в топ-20 отдыхающих в Дубае.

Больше всего туристов в этом году в Дубае было из Индии - 435 тыс человек, России - 236 тыс, США - 149 тыс.

С июня 2021 года авиакомпания Uzbekistan Airways выполняет шесть регулярных рейсов из Ташкента в Дубай в неделю, столько же рейсов совершает авиакомпания Flydubai flydubai.