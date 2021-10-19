Пляжи Крыма станут удобнее для людей с ОВЗ

В будущем туристическом сезоне более доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) станут в Крыму еще 15 пляжей – такую задачу перед предпринимателями поставили в министерстве курортов и туризма республики, сообщили в пресс-службе министерства.

"В рамках совместного проекта с Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) пользователи пляжных территорий получили 15 грантов на развитие инклюзивного туризма, которые направлены на организацию беспрепятственного доступа и необходимой инфраструктуры. К сезону 2022 года все эти проекты должны быть реализованы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Общая сумма грантов составляет 40 млн рублей. Сейчас комфортные условия для пляжного отдыха людей с ОВЗ созданы лишь на 87 из 460 пляжей Крыма, большинство из них находятся в Саках и Евпатории.