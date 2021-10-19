ДТП на востоке Грузии унесло жизнь одного человека

Возле села Напареули (регион Кахети) в Грузии случилось ДТП с участием двух автомобилей, в котором погиб один человек.

Согласно данным Первого канала, произошло лобовое столкновение двух машин. В результате погиб один из пассажиров.

Как отмечается, всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП, передает "Sputnik Грузия".