Площадь Возрождения в Ессентуках получит новое наполнение

Власти ставропольских Ессентуков в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда" планируют благоустроить площадь Возрождения, расположенную напротив городского Дома культуры, сообщили в администрации города-курорта.

"Глава Ессентуков Александр Некристов провел на площади выездное совещание - территорию для благоустройства в 2022 году путем народного голосования выбрали жители курорта. Благоустройство коснется не только территории перед Домом культуры города, но и участка, прилегающего к Никольскому храму, а также небольшого сквера через дорогу", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Определились, как будут разбиты дорожки, где установим детские площадки и зону воркаута, каким будет озеленение. Также мы предусмотрели создание здесь светового фонтана и вместе с директором ДК обсудили вариант появления здесь небольшой событийной площадки для выступления наших артистов", - отметил глава города, слова которого приводятся в сообщении.

Начало строительных работ запланировано на лето 2022 года, добавили в горадминистрации.