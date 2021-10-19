Авиалайнеры "Азимута" соединят Минводы и Омск

Уже в ноябре российская авиакомпания "Азимут" начнет выполнять регулярные пассажирские авиарейсы между Минеральными Водами и Омском, сообщает сайт перевозчика.

"Первый рейс отправится в полет 2 ноября 2021 года, полеты будут выполняться дважды в неделю", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Вылетать из Минвод лайнеры "Азимута" будут по вторникам в 00:25 и салиться в Омске в 07:20. Вылет из Омска будет производиться в 08:20, а посадка в Минводах - в 09:35. По четвергам расписание будет другим: вылет из Миныод запланирован в 22:00, а посадка в Омске – уже в пятницу в 05:05. В обратный рейс лайнер вылетит из Омска в 06:05 и сядет в Минводах в 07:15.

На маршруте будут курсировать комфортабельные российские лайнеры SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета, говорится в сообщении.