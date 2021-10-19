Азербайджан, Грузия и Турция обсудили региональное сотрудничество

Во вторник, 19 октября, состоялось шестое ежегодное заседание комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Турции и Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены различные аспекты регионального сотрудничества. В частности, стороны поговорили о взаимодействии в торговле, энергетике и инфраструктурных проектах, культуре, обороне, безопасности, в области охраны окружающей среды, а также о связях между народами.

Была подчеркнута важность сотрудничества между законодательными органами и возможности для углубления парламентских связей. В этом контексте стороны обсудили вопрос создания новых механизмов и форматов, передает "Грузия Online".

"Сегодня у нас была важная встреча с нашими стратегическими партнерами - делегациями Турции и Азербайджана, где мы говорили обо всех вызовах и процессах, которые происходят в нашем регионе", - заявил по итогам заседания глава грузинской делегации Николоз Самхарадзе.