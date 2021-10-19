Главная » Новости
Азербайджан Иран

Анкара раскритиковала доклад Еврокомиссии по Турции

Анкара раскритиковала доклад Еврокомиссии по Турции

МИД Турции раскритиковал посвященную Турции часть отчета Еврокомиссии о стратегии расширения Евросоюза за 2021 год.

Так, в турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что документ игнорирует обязательства перед Турцией, как страной-кандидатом в члены ЕС в то время, когда Анкара возобновила диалог на высоком уровне с ЕС, а также намерена работать над более позитивной политической повесткой дня с блоком.

"анкара отвергает доклад Еврокомиссии, как и в предыдущие годы содержащий непоследовательные и предвзятые греко-кипрские тезисы по вопросам, не входящим в компетенцию ЕС", - приводит сообщение МИД Турции "Анадолу".

1550 просмотров








Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!