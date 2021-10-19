Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили

Группа врачей, сформированная министерством здравоохранения Грузии для наблюдения за здоровьем бывшего президента страны Михаила Саакашвили, рекомендовала госпитализировать его. Об этом сообщил сегодня один из врачей Зураб Пагава.

"С целью профилактики, так как есть высокая вероятность ухудшения, и для того, чтобы застраховаться, мы издали рекомендацию о его госпитализации", - цитирует медика ТАСС.

По словам Пагава, Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие дни. При этом он не уточнил, в какую именно больницу переведут экс-главу государства - в тюремную или гражданскую.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.