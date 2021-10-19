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Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему  турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с кончиной председателя правления компании Baykar Оздемира Байрактара.

"Крайне опечален известием о кончине председателя Правления компании Baykar Оздемира Байрактара", - говорится в послании.

"Разделяя Ваше горе в эти тяжелые моменты, желаю терпения Вам, членам Вашей семьи и близким, выражаю глубокие соболезнования. Аллах рехмет элясин!" – приводит текст телеграммы АзерТАдж.

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Вестник Кавказа

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