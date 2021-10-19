Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с кончиной председателя правления компании Baykar Оздемира Байрактара.
"Крайне опечален известием о кончине председателя Правления компании Baykar Оздемира Байрактара", - говорится в послании.
"Разделяя Ваше горе в эти тяжелые моменты, желаю терпения Вам, членам Вашей семьи и близким, выражаю глубокие соболезнования. Аллах рехмет элясин!" – приводит текст телеграммы АзерТАдж.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться