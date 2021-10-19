Ставрополье оказалось в числе регионов без обязательной вакцинации от COVID-19

Ставропольский край стал одним из четырех регионов, где власти не анонсировали и не вводили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа для сотрудников различных категорий, в учебных заведениях и т.д. таким образом, эта мера остается добровольной.

Аналогичную позицию в данном вопросе заняла Ингушетия, Ненецкий АО и Калмыкия.

В то же время, если на Ставрополье действует обязательство предоставить QR-код для посещения общественных мест, то в Ингушетии и Калмыкии не будут прибегать к этому.