Главная » Новости
Азербайджан Иран

Северная Осетия получит более 800 млн рублей на создание инфраструктуры инвестпроектов

Северная Осетия получит более 800 млн рублей на создание инфраструктуры инвестпроектов

Более 800 млн рублей выделят Северной Осетии на создание инфраструктуры четырех инвестпроектов во Владикавказе и селении Даргавс Пригородного района, проинформирует портал главы и правительства субъекта.

"Заявка Республики Северная Осетия - Алания на сумму более 800 млн рублей одобрена сразу на четыре проекта", - сказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Также он отметил, что три проекта касаются развития районов во Владикавказе. В селении Даргавс планируется развивать туристско-рекреационный комплекс "Кахтисар". Запланировано возведение гостиничного комплекса, канатной дороги, центра развлечений, СПА-центра, ресторанов, кафе, баров, передает ТАСС.

1000 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!