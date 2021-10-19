Северная Осетия получит более 800 млн рублей на создание инфраструктуры инвестпроектов

Более 800 млн рублей выделят Северной Осетии на создание инфраструктуры четырех инвестпроектов во Владикавказе и селении Даргавс Пригородного района, проинформирует портал главы и правительства субъекта.

"Заявка Республики Северная Осетия - Алания на сумму более 800 млн рублей одобрена сразу на четыре проекта", - сказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Также он отметил, что три проекта касаются развития районов во Владикавказе. В селении Даргавс планируется развивать туристско-рекреационный комплекс "Кахтисар". Запланировано возведение гостиничного комплекса, канатной дороги, центра развлечений, СПА-центра, ресторанов, кафе, баров, передает ТАСС.