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Студенты Бакинской высшей школы нефти заявлены участниками конкурса NASA

Студенты Бакинской высшей школы нефти заявлены участниками конкурса NASA

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) впервые представят Азербайджан на конкурсе NASA Human Exploration Rover Challenge в 2022 году. Конкурс организован Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Уточняется, что Азербайджан будет представлять только Бакинская высшая школа нефти. Всего участие в конкурсе примет 91 команда из различных средних и высших учебных заведений мира,

В состав азербайджанской сборной вошли – Гусейн Абизаде, Шамистан Латифов, Джавид Исаев, Анар Ализаде, Айтен Садирова, Шамс Гезалова, Туран Сафарова, а также советник команды Айгуль Мусаева и капитан команды Нихад Хабизаде, пишет Trend.

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