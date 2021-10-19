Студенты Бакинской высшей школы нефти заявлены участниками конкурса NASA

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) впервые представят Азербайджан на конкурсе NASA Human Exploration Rover Challenge в 2022 году. Конкурс организован Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Уточняется, что Азербайджан будет представлять только Бакинская высшая школа нефти. Всего участие в конкурсе примет 91 команда из различных средних и высших учебных заведений мира,

В состав азербайджанской сборной вошли – Гусейн Абизаде, Шамистан Латифов, Джавид Исаев, Анар Ализаде, Айтен Садирова, Шамс Гезалова, Туран Сафарова, а также советник команды Айгуль Мусаева и капитан команды Нихад Хабизаде, пишет Trend.