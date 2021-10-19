Ставропольские аграрии завершают второй этап уборочной кампании

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова обсуждена текущая ситуация в агропромышленном комплексе региона, сообщил и.о. первого заместителя председателя ПСК Владимир Ситников.

По его словам, в регионе завершается второй этап уборочной кампании. "На сегодня убрано 64% сахарной свеклы, 83% подсолнечника, около 50% кукурузы, овощей, плодов и ягод. Урожайность значительно выше показателя прошлого года. В частности, свеклы – на 35% с прогнозируемой урожайностью 1,6 миллиона тонн, подсолнечника – на 50%", - проинформировал он.

Кроме того, стало известно, что запланирован сбор около 700 тыс т кукурузы. Соответственно, общий валовый сбор зерновых прогнозируется на уровне 9,7 млн т. Продолжается сев озимых культур. Работы выполнены более чем на 60%.